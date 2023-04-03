В эфире телепрограммы "О самом главном" врач Александр Мясников перечислил не самые очевидные симптомы, указывающие на развитие рака кожи.

По словам специалиста, на наличие у человека меланомы (рака кожи) могут указывать темные пятна на коже головы, в паховых или межъягодичных складках, в полости рта.

«Мы когда выявляем меланому, мы смотрим и на голове, проверяем очень тщательно. То, что и так видно, оно видно, а это скрытые признаки», — уточнил Мясников.

Также доктор добавил, что подобные признаки могут появляться и под ногтевыми пластинами. Что касается большого количества родинок, то тут понять их истинную природу поможет только осмотр врача-дерматолога.