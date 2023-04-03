$76.45+0.1482.39-0.75
3 часа назад

Доктор Мясников рассказал о необычном симптоме рака кожи

Мира Маркина

В эфире телепрограммы "О самом главном" врач Александр Мясников перечислил не самые очевидные симптомы, указывающие на развитие рака кожи.

По словам специалиста, на наличие у человека меланомы (рака кожи) могут указывать темные пятна на коже головы, в паховых или межъягодичных складках, в полости рта.

«Мы когда выявляем меланому, мы смотрим и на голове, проверяем очень тщательно. То, что и так видно, оно видно, а это скрытые признаки», — уточнил Мясников.

Также доктор добавил, что подобные признаки могут появляться и под ногтевыми пластинами. Что касается большого количества родинок, то тут понять их истинную природу поможет только осмотр врача-дерматолога.

Дерматолог объяснила, чем опасны красные родинки

При любых проявлениях вышеуказанных симптомов стоит обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что делать, если вы травмировали родинку.

Новости,Видео,Александр Мясников,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий