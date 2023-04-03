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Иммунолог Шабалина рассказала об опасности иммуномодуляторов

Врач-иммунолог и аллерголог Оксана Шабалина рассказала об опасности бесконтрольного приема иммуномодуляторов. Ее слова передает издание "Москва 24".

Специалист объяснила, что чрезмерное и бесконтрольное употребление препаратов, стимулирующих иммунную систему, грозит тем, что организм начнет атаковать собственные клетки, что может привести к серьезным аутоиммунным заболеваниям.

«Это чревато развитием серьезных аутоиммунных заболеваний. Например, ревматоидного артрита, рассеянного склероза, неспецифического язвенного колита и многих других», – пояснила иммунолог.

По ее словам, подобные препараты допустимо принимать лишь по назначению врача-иммунолога, изучившего все необходимые анализы пациента.

Лучшим вариантом для эффективной работы иммунной системы, как утверждает врач, будет пересмотр своего рациона – важно питаться полноценно и сбалансированно.

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