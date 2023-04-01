Врачи опровергли миф о пользе алкоголя и назвали относительно безвредную дозу спирта

Ученые из Университета Виктории в Британской Колумбии доказали, что употребление алкоголя не приносит пользы для здоровья. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

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Ранее многие исследования якобы показали, что ежедневный бокал вина или кружка пива могут снизить риск сердечных заболеваний и смерти. Но эти исследования ошибочны, утверждают авторы нового обзора.

Ученые проанализировали 107 исследований, в которых оценивалась взаимосвязь между употреблением алкоголя и риском смерти. В этих исследованиях приняли участие почти пять миллионов участников из разных стран.

Авторы показали, что в этих работах было много путаницы и предвзятости. После поправки на недостатки и погрешности исследований видимая польза от умеренного употребления алкоголя значительно уменьшается, а в некоторых случаях вообще исчезает.

Например, многие исследования, помещали бывших алкоголиков в группу к трезвенникам, если они завязали с выпивкой. Но бывшие пьющие, как правило, отказываются от алкоголя или сокращают его употребление из-за проблем со здоровьем, что могло выставить трезвенников не менее больными, чем пьющие умеренно.

Анализ также показал, что алкоголь в меньших количествах оказывает более значимое влияние на риск смерти женщин. Например, повышенный риск смерти для женщин, выпивающих 65 граммов и более в день, составил 61%, что почти вдвое больше, чем у мужчин, выпивающих столько же.