Развеяны мифы о средствах для восстановления зрения

Достаточно часто можно услышать от людей утверждения, которые касаются восстановления зрения, которые не имеют ничего общего с действительностью. Однако в это верят и, более того, советуют другим. Самые популярные мифы о восстановлении зрения в беседе с «Вечерней Москвой» развеяла главный врач офтальмологической клиники Спектр, кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина.

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Помогает гимнастика для глаз

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Гимнастика для глаз хорошо помогает от симптомов переутомления и мышечного напряжения. Она улучшает кровообращение глаз, способствует лучшему притоку крови к сетчатке и помогает тренировать глазные мышцы. Однако восстановить зрение с помощью упражнений невозможно и исцеления, например, от близорукости, дальнозоркости или астигматизма с помощью гимнастики ждать не стоит.

Кроме того, в ряде случаев фитнес для глаз вообще противопоказан, например, после операций на глаза или отслойке сетчатки. Активная стимуляция кровообращения может привести к ненужным проблемам. В период воспалительных заболеваний глаз также нежелательно заниматься «тренировками», чтобы инфекция не распространилась на здоровые ткани.

Важно есть чернику и морковь

Витамины группы А, В и РР, лютен и бета-каротин, содержащиеся в чернике и моркови действительно необходимы для питания сетчатки и здоровья глаз в общем. Однако, как правило, их необходимое количество мы получаем из обычного рациона, такого как: овощи, фрукты, молочные продукты, рыба, печень. То есть мы их восполняем из еды, которую потребляем ежедневно, и они вовсе не являются критически важными для того, чтобы зрение улучшалось. Их польза для глаз слишком преувеличена.

Очки сделают только хуже

Это убеждение одно из самых распространенных. Существуют устоявшееся мнение, что не нужно надевать очки как можно дольше, а если наденешь, то зрение будет только ухудшаться. Даже сами врачи еще некоторое время назад рекомендовали очки при слабой близорукости надевать не всегда, чтобы тренировать зрение. Это в корне неверно. Диагностика и правильный подбор очков необходим уже при развитии слабой миопии. Это, наоборот, остановит процесс ухудшения зрения, а нежелание надевать очки и «мнимая тренировка» мышц, как правило, заканчиваются еще большим ухудшением зрения.

Перфорированные очки могут спасти зрение

Возможность четко видеть в таких очках происходит вследствие того, что через дырочки темной пластины, пучки света, попадающие на сетчатку, фокусируются, поэтому изображение кажется более четким, однако, когда вы очки снимаете, зрение остается прежним. Пока их эффективность не доказана, и опыт позывает тот же самый результат.