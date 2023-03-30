Паразит растений впервые заразил человека

Медики из Индии опубликовали описание первого случая, когда болезнь у человека вызвал гриб хондростеум, поражающий растения. Пациента вылечили, тем не менее сам факт заражения вызывает беспокойство. Научная работа появилась в журнале Medical Mycology Case Reports.

Фото: WIkimedia Commons WIkimedia Commons

Из миллионов видов грибов только доли процента могут заразить человека. При нормальном иммунитете болезнь затрагивает только поверхность кожи. Тем не менее, глобальное потепление может изменить ситуацию.

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Когда климат меняется, возникает ощутимое эволюционное давление на грибы. Они быстро адаптируются к высокой температуре, и это делает их потенциально более опасными для человека. Паразитические грибы тяжело приспосабливаются к "незнакомым" видам, однако описанный случай показывает, что они способны преодолевать этот барьер.

Несколько лет к медикам обратился 61-летний житель Индии. Среди симптомов, которые его беспокоили, были непрекращающийся кашель, хрипы, затрудненное глотание, боли в горле и постоянное утомление. Он чувствовал недомогание несколько месяцев на момент разговора со специалистами. Рентген и компьютерная томография грудной клетки не показали заметных изменений, а на КТ были видны признаки гнойного воспаления в области трахеи. Его после ряда исследований определили как следствие заражения грибковой инфекцией.

Когда образцы гриба отправили во Всемирную организацию здравоохранения, выяснилось, что пациента заразил хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Это патоген растений, который поражает представителей семейства розовых: именно этот гриб становится причиной "болезни серебряного листа" у вишни и яблони.

У пациент, работавшего микологом, не было контакта с C. purpureum, но много работал с полугнилой растительной массой, в которой много разнообразных грибков. Скорее всего, именно вследствие этого он заразился уникальной болезнью. Медики отмечают, что противогрибковые препараты дали возможность вылечить мужчину и не допустить осложнений. В течение двух лет инфекция не возвращалась и никак не напоминала о себе.