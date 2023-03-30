$76.45+0.1482.39-0.75
3 часа назад

Кардиолог Кореневич объяснила, какой неочевидный симптом сигнализирует об инфаркте

Мира Маркина

На то, что у человека случился инфаркт, может указывать не только боль в сердце: стоит понаблюдать за собой, если заболит живот. Об этом кардиолог Анна Кореневич написала в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, сердце иногда имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления. В этом случае боль возникает в животе, а не в груди. Такой симптом может появляться при инфаркте нижней или задней стенки левого желудочка. Именно поэтому, пояснила кардиолог, врачи уже больше 30 лет обязательно делают ЭКГ всем, кто обратился с жалобой на больной живот.

Среди неочевидных симптомов инфаркта также внезапная одышка, недостаток воздуха. Так проявляется астматический вариант инфаркта. Приступ одышки может закончиться без медицинской помощи через несколько минут или часов, но отправиться в больницу стоит в любом случае. Такое состояние небезопасно для жизни.

Кардиолог Кореневич раскрыла причину внезапного инфаркта

По словам Анны Корневич, при инфаркте пациент также может резко почувствовать слабость, начать обильно потеть и зафиксировать очень низкое давление, например 90/60 или 80/40. Симптомы такого рода нередко возникают у больных диабетом.

Ранее "Рамблер" объяснял, чем "мужской" инфаркт отличается от "женского".

Новости,Видео,Анна Кореневич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий