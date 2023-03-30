На то, что у человека случился инфаркт, может указывать не только боль в сердце: стоит понаблюдать за собой, если заболит живот. Об этом кардиолог Анна Кореневич написала в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, сердце иногда имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления. В этом случае боль возникает в животе, а не в груди. Такой симптом может появляться при инфаркте нижней или задней стенки левого желудочка. Именно поэтому, пояснила кардиолог, врачи уже больше 30 лет обязательно делают ЭКГ всем, кто обратился с жалобой на больной живот.

Среди неочевидных симптомов инфаркта также внезапная одышка, недостаток воздуха. Так проявляется астматический вариант инфаркта. Приступ одышки может закончиться без медицинской помощи через несколько минут или часов, но отправиться в больницу стоит в любом случае. Такое состояние небезопасно для жизни.