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1 час назад

Врачи выяснили, что бессимптомная закупорка артерий повышает риск сердечного приступа в 8 раз

Газета.Ru

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что бессимптомный атеросклероз сердечных артерий может привести к внезапному сердечному приступу у людей среднего возраста. Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

Бессимптомная закупорка артерий повышает риск сердечного приступа в 8 раз
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В рамках исследования более 9500 человек в возрасте 40 лет и старше прошли компьютерную томографию сердечных артерий. У 54% людей не было признаков субклинической болезни сердца, 36% имели необструктивные изменения, а 10% - обструктивное, то есть закупорку артерий. У людей с обструктивными заболеваниями вероятность сердечного приступа была более чем в восемь раз выше.

При этом абсолютный риск оставался довольно низким.

Ученые отметили, что симптомы закупорки артерий могут не проявляться до тех пор, пока просвет артерии не сузится до 30% от исходного. Это означает, что человек может годами ходить с 69%-й закупоркой всех трех основных сердечных артерий без каких-либо клинических проявлений. Авторы рекомендовали людям среднего возраста поговорить с врачом о возможности скрининга сердечных артерий, особенно если они ведут нездоровый образ жизни и имеют какие-либо факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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