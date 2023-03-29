Бессимптомная закупорка артерий повышает риск сердечного приступа в 8 раз

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что бессимптомный атеросклероз сердечных артерий может привести к внезапному сердечному приступу у людей среднего возраста. Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

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В рамках исследования более 9500 человек в возрасте 40 лет и старше прошли компьютерную томографию сердечных артерий. У 54% людей не было признаков субклинической болезни сердца, 36% имели необструктивные изменения, а 10% - обструктивное, то есть закупорку артерий. У людей с обструктивными заболеваниями вероятность сердечного приступа была более чем в восемь раз выше.

При этом абсолютный риск оставался довольно низким.