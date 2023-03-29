Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Терапевт рассказала, что наличие паразитов можно определить по зуду

Мария Каткова

Терапевт и гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала о симптомах, которые появляются при наличии паразитов в организме человека. Об этом сообщает Life.

Она отметила, что наиболее явный симптом у пациентов с паразитами — острая боль в животе. При осложнениях она становится сильнее и требует госпитализации. Боль сопровождается тошнотой и рвотой.

Еще один серьезный симптом — зуд в заднем проходе по ночам. Это связано с активностью паразитов, которые откладывают яйца.

Также при наличии паразитов в организме характерны следующие симптомы: повышение температуры, кашель и одышка, слабость и потеря веса без видимых причин.

В Индии вспышка «коктейля из респираторных вирусов»: что это значит

Также эксперт отметила, что при подозрении на наличие гельминтов у пациента берут специальные анализы. Только после получения результатов необходимо принимать соответствующие препараты.

Ранее сообщалось, что стало известно, какие опасные спутники у боли в животе.

Новости,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий