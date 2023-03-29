Терапевт и гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала о симптомах, которые появляются при наличии паразитов в организме человека. Об этом сообщает Life.

Она отметила, что наиболее явный симптом у пациентов с паразитами — острая боль в животе. При осложнениях она становится сильнее и требует госпитализации. Боль сопровождается тошнотой и рвотой.

Еще один серьезный симптом — зуд в заднем проходе по ночам. Это связано с активностью паразитов, которые откладывают яйца.

Также при наличии паразитов в организме характерны следующие симптомы: повышение температуры, кашель и одышка, слабость и потеря веса без видимых причин.

Также эксперт отметила, что при подозрении на наличие гельминтов у пациента берут специальные анализы. Только после получения результатов необходимо принимать соответствующие препараты.