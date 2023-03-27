Врач предупредила об опасных причинах шума в ушах

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с изданием «Москва 24» объяснила, на какие заболевания может указывать шум в ушах.

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Прежде всего эксперт отметила болезни сердечно-сосудистой системы. В этом случае шум в ушах возникает из-за резких скачков давления. По причине проблем с сосудами на шум в ушах довольно часто жалуются и диабетики.

Еще одной причиной неприятных ощущений в ушах Ярцева назвала воспаление слухового нерва.