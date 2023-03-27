Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
21 минуту назад

Терапевт Ярцева предупредила об опасных причинах шума в ушах

Мария Кимакович

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с изданием «Москва 24» объяснила, на какие заболевания может указывать шум в ушах.

Врач предупредила об опасных причинах шума в ушах
Фото: UnsplashUnsplash

Прежде всего эксперт отметила болезни сердечно-сосудистой системы. В этом случае шум в ушах возникает из-за резких скачков давления. По причине проблем с сосудами на шум в ушах довольно часто жалуются и диабетики.

Еще одной причиной неприятных ощущений в ушах Ярцева назвала воспаление слухового нерва.

Как правильно использовать ушные капли

Также шуметь в ушах, по словам специалиста, когда у пациента болит горло, ухо или есть насморк. В этом случае шум в ушах походит, скорее, на писк, возникающий из-за выраженного отека.

Ранее терапевт раскрыла признаки слишком жидкой крови.

Новости,Ирина Ярцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий