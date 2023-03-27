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2 часа назад

Гастроэнтеролог Ужевко пояснила, почему заболевания ЖКТ обостряются весной

Мира Маркина

Переходный сезон характеризуется ослаблением организма, которое связано с нехваткой витаминов и сниженным иммунитетом. Из-за этого сильнее проявляют себя многие заболевания, в том числе гастрит. Этом гастроэнтеролог Светлана Ужевко объяснила "Аргументам и фактам".

Специалист отметила, что весной также становится другим режим питания. Люди начинают больше употреблять грубой клетчатки, которая содержится в овощах. Это может раздражать слизистую оболочку желудка. Кроме того, для желудочно-кишечного тракта вредны многие диеты, к которым большое количество людей прибегают перед летним сезоном.

Светлано Ужевко напоминает, что гастрит обостряется периодически, и это нужно отслеживать. Периоды, когда заболевание наиболее активно, стоит контролировать с помощью лекарств.

Диетолог Соломатина объяснила, что нельзя есть при гастрите

Ранее "Рамблер" рассказывал, с какими жалобами пациенты чаще всего приходят к гастроэнтерологу.

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