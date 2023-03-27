Травматолог объяснил, может ли бег быть вредным для здоровья

В ряде случаев бег может вместо пользы нанести вред здоровью, поэтому перед тем как начать тренироваться, необходимо проконсультироваться с терапевтом. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов. В первую очередь, по его словам, это касается людей неподготовленных, и не занимающихся спортом регулярно.
«Во-первых, бегать можно только при нормальном индексе массы тела, избегать беговых дорожек, начинать постепенно, под контролем тренера. Кроме бега, должны быть специальные беговые упражнения, разминка перед бегом», — поснил Шелепов.
Он добавил, что бегать нужно, следя за частотой пульса и не перегружая организм. В противном случае из-за перегрузок могут, в том числе, заболеть коленные суставы и обостриться хронические недуги, заключил специалист.