Травматолог объяснил, может ли бег быть вредным для здоровья

В ряде случаев бег может вместо пользы нанести вред здоровью, поэтому перед тем как начать тренироваться, необходимо проконсультироваться с терапевтом. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов. В первую очередь, по его словам, это касается людей неподготовленных, и не занимающихся спортом регулярно.