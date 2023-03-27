Врач назвала признаки слишком жидкой крови

"Кровь может быть жидкой и при низких тромбоцитах. При этом будут происходить кровоизлияния под кожу, образовываться синяки. Естественно, когда есть такие симптомы, нужно срочно обратиться к врачу. Это грозит развитием большого кровотечения, в результате которого человек может погибнуть", – заключила специалист.