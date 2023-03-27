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2 часа назад

Врач назвала признаки слишком жидкой крови

Москва24

Слабость, учащенное сердцебиение, одышка и синяки могут указывать на слишком жидкую кровь. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Врач назвала признаки слишком жидкой крови
Фото: m24.rum24.ru

По словам специалиста, кровь считается жидкой, если в ней присутствует малое количество форменных элементов. В частности, у человека может быть снижено число эритроцитов, тромбоцитов, а также гемоглобин и другие показатели.

Кровь может быть жидкой, когда у человека есть анемия. Когда мало эритроцитов, гемоглобина. Слабость, учащенное сердцебиение, одышка при минимальной физической нагрузке – это проявление анемии и жидкой крови.

При появлении таких симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу, поскольку запущенная анемия может представлять угрозу для жизни.

"Кровь может быть жидкой и при низких тромбоцитах. При этом будут происходить кровоизлияния под кожу, образовываться синяки. Естественно, когда есть такие симптомы, нужно срочно обратиться к врачу. Это грозит развитием большого кровотечения, в результате которого человек может погибнуть", – заключила специалист.

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