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1 час назад

Стоматолог перечислил портящие зубы ошибки

Lenta.ruиещё 2

Британский стоматолог Самир Патель перечислил опасные ошибки при уходе за зубами. Его цитирует издание Daily Mail.

Стоматолог перечислил портящие зубы ошибки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач назвал ошибочным убеждение, что зубы нужно чистить после завтрака. Он объяснил, что за ночь во рту скапливается много бактерий, для которых кофе, сок и остатки еды становятся питательной средой. Выработанная ими кислота разъедает и разрушает эмаль. Если в этот момент почистить зубы, ситуация только усугубится, так как щетка может соскрести размягченную эмаль, и кислота попадет на зуб, разрушая его. Для сохранения эмали и здоровья зубов стоматолог рекомендовал чистить зубы сразу после пробуждения.

Еще одна портящая зубы привычка — не чистить их перед сном. По словам Пателя, вечерний уход крайне важен для здоровья зубов. Если вечером не счистить остатки скопившейся за день пищи, то ночью они затвердеют и убрать их будет непросто.

Помимо этого, Патель призвал ежедневно пользоваться зубной нитью и не использовать зубы вместо ножниц, плоскогубцев или штопора.

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