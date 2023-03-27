Стоматолог перечислил портящие зубы ошибки

Врач назвал ошибочным убеждение, что зубы нужно чистить после завтрака. Он объяснил, что за ночь во рту скапливается много бактерий, для которых кофе, сок и остатки еды становятся питательной средой. Выработанная ими кислота разъедает и разрушает эмаль. Если в этот момент почистить зубы, ситуация только усугубится, так как щетка может соскрести размягченную эмаль, и кислота попадет на зуб, разрушая его. Для сохранения эмали и здоровья зубов стоматолог рекомендовал чистить зубы сразу после пробуждения.