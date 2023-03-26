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1 час назад

Запах тела других людей помогает вылечить социальную тревожность

Мира Маркина

Если человек чувствует запах тела других людей, ему может быть легче справиться с социальной тревожностью. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование Каролинского института в Швеции.

Запах тела других людей помогает вылечить социальную тревожность
Фото: PxherePxhere

Авторы публикации провели эксперимент, в котором участвовали 48 женщин с социальной тревожностью. Все они лечились с применением когнитивной терапии на основе осознанности, но одним давали ощутить запахи тела других людей, а другим нет.

Согласно исследованию, запах пота повысил эффективность терапии. У пациенток, чей сеанс терапии заканчивался воздействием запахов тела, уровень социальной тревожности становился ниже на 39%. В то же время без запаха тела показатели тревожности у пациентов снизились на 17%.

Отвечает психолог: можно ли избавиться от тревожности без препаратов

Ученые предполагают, что человеческий пот содержит что-то, что влияет на лечение. Тем не менее, чтобы подтвердить эту гипотезу, необходимо провести новые исследования.

Ранее ученые выяснили, чем при тревожности похожи люди и собаки.

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