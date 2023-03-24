Названы разрушительные пищевые привычки для людей старше 50

Специалисты советуют отказаться от некоторых продуктов в рационе после 50 лет, чтобы позаботиться о своем здоровье.

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Как сообщает издание ETNT, клетчатка является важным питательным веществом для поддержания здорового рациона в 50 лет. По словам диетологов, клетчатка полезна для здоровья пищеварительной системы, а также улучшает чувство сытости и помогает уменьшить всплески сахара в крови после еды. Кроме того, клетчатка также может помочь уменьшить воспаление, которое приводит к старению мозга, тем самым способствуя улучшению когнитивного здоровья с возрастом.

Однако, несмотря на то что клетчатка является такой необходимой частью здорового образа жизни, многие люди не получают ее в достаточном количестве ежедневно. Чтобы достичь своей цели по содержанию клетчатки, нужно включать фрукты и овощи в каждый прием пищи и как можно чаще отдавать предпочтение цельнозерновым, а не белым или очищенным злакам.