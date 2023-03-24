В России снизилась заболеваемость туберкулезом

Заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий заявил, что заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти в три раза, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что речь идёт о периоде с 2000-го по 2022 год.
По его словам, смертность за это время снизилась более чем в пять раз. Плутницкий отметил, что российские медики использую самые современные и эффективные методы диагностики болезни.
«Вся необходимая медицинская продукция - это и лекарства, и медицинские изделия - у нас имеются в необходимом объёме для своевременного выявления туберкулеза, профилактики... полноценного лечения», - добавил замминистра.