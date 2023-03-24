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2 часа назад

В России снизилась заболеваемость туберкулезом

Национальная Служба Новостей

Заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий заявил, что заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти в три раза, сообщает ТАСС.

В России снизилась заболеваемость туберкулезом
Фото: nsn.fmnsn.fm

Он уточнил, что речь идёт о периоде с 2000-го по 2022 год.

По его словам, смертность за это время снизилась более чем в пять раз. Плутницкий отметил, что российские медики использую самые современные и эффективные методы диагностики болезни.

«Вся необходимая медицинская продукция - это и лекарства, и медицинские изделия - у нас имеются в необходимом объёме для своевременного выявления туберкулеза, профилактики... полноценного лечения», - добавил замминистра.

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