Лор объяснил, к чему могут привести оголенные щиколотки

С приходом весны многие люди, особенно подростки, преждевременно надевают укороченные штаны и легкую обувь, что чревато серьезными последствиями. Об этом в беседе с News.ru рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. По его словам, переохлаждение голеностопных суставов провоцирует воспаление полости носа, что может привести к синуситу или вазомоторному риниту.