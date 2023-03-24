Лор объяснил, к чему могут привести оголенные щиколотки

С приходом весны многие люди, особенно подростки, преждевременно надевают укороченные штаны и легкую обувь, что чревато серьезными последствиями. Об этом в беседе с News.ru рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. По его словам, переохлаждение голеностопных суставов провоцирует воспаление полости носа, что может привести к синуситу или вазомоторному риниту.
«Как правило, реагируют нижние носовые раковины и носоглотка. Подростки заполучают вазомоторный ринит, а если это ребенок 9–11 лет, то может обостриться воспаление носоглотки и расти аденоиды», — объяснил Зайцев.
Он добавил, что вазомоторный ринит впоследствии может вызвать воспаление слизистой носа и его пазух, а также заболевание задней стенки глотки.
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