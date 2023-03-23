Пациентку из реанимации уронили с носилок на пороге больницы

Медработники уронили жительницу Сахалина с носилок у дверей больницы, сообщает издание astv.ru. Инцидент произошел в городе Холмске.
Медики занимались транспортировкой пострадавшей из реанимации филиала городской ЦРБ на улице Мичурина в филиал на улице Советской. Они без происшествий доставили ее на автомобиле скорой помощи до пункта назначения, но, когда стали заносить пациентку внутрь медучреждения, допустили халатность.
Очевидцы события рассказывают, что все произошло из-за того, что пострадавшая была не пристегнута к носилкам.
"Женщину на носилках завезли по пандусу, а когда открылась дверь, то колеса мобильного приспособления уперлись в порог. Вместо того, чтобы приподнять носилки, их стали дергать. В результате колеса сложились и носилки превратились в горку, по которой пациентка скатилась вниз и упала на пол. Если бы больная была, как положено, пристегнута, то такого просто бы не произошло", - сообщил изданию один из свидетелей.
В сахалинском Министерстве здравоохранения уточнили, что главный врач медучреждения уже провел проверку по факту инцидента. Проверка доказала, что при транспортировке пациентки были использованы складные носилки, которые позволяют при наезде на препятствие не допустить падения пациента. Благодаря передним ножкам, которые плавно заезжают под поверхность, транспортируемый спускается с устройства без ущерба для здоровья.
"В случае с пациенткой больницы произошло аналогичное действие – при пересечении порожка сработал механизм носилок, женщина не пострадала. Данный инцидент разобран с медперсоналом для предотвращения подобных случаев", - заявили в Минздраве.