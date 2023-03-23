Пациентку из реанимации уронили с носилок на пороге больницы

"Женщину на носилках завезли по пандусу, а когда открылась дверь, то колеса мобильного приспособления уперлись в порог. Вместо того, чтобы приподнять носилки, их стали дергать. В результате колеса сложились и носилки превратились в горку, по которой пациентка скатилась вниз и упала на пол. Если бы больная была, как положено, пристегнута, то такого просто бы не произошло", - сообщил изданию один из свидетелей.