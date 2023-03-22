Проверка зрения спасла жизнь пятилетнему мальчику

У мальчика из Великобритании выявили редкую форму рака после рутинной проверки зрения. Как сообщает Mirror, болезнь диагностировали после того, как учительница, обеспокоенная рассеянностью ученика, предположила, что он плохо видит.

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Родители пятилетнего Тайлера Киса отвели его к окулисту, но при осмотре доктора обнаружили не близорукость или астигматизм, а куда более серьезное заболевание: у Тайлера нашли опухоль мозга.

Родители мальчика, Дженна Грант и Бойд Кис, заявили, что наблюдательность учительницы спасла их сыну жизнь.

14 февраля 2023 года ребенка успешно прооперировали. Из мозга извлекли опухоль размером с мяч для гольфа. МРТ подтвердило, что все раковые ткани были удалены.

Спустя неделю анализы показали, что это очень редкий тип рака — карцинома хориоидального сплетения, — а потому мальчику потребуется дополнительное лечение.