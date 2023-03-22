Проверка зрения спасла жизнь пятилетнему мальчику

У мальчика из Великобритании выявили редкую форму рака после рутинной проверки зрения. Как сообщает Mirror, болезнь диагностировали после того, как учительница, обеспокоенная рассеянностью ученика, предположила, что он плохо видит.
Родители пятилетнего Тайлера Киса отвели его к окулисту, но при осмотре доктора обнаружили не близорукость или астигматизм, а куда более серьезное заболевание: у Тайлера нашли опухоль мозга.
Родители мальчика, Дженна Грант и Бойд Кис, заявили, что наблюдательность учительницы спасла их сыну жизнь.
14 февраля 2023 года ребенка успешно прооперировали. Из мозга извлекли опухоль размером с мяч для гольфа. МРТ подтвердило, что все раковые ткани были удалены.
Спустя неделю анализы показали, что это очень редкий тип рака — карцинома хориоидального сплетения, — а потому мальчику потребуется дополнительное лечение.
Ребенок уже прошел первый курс химиотерапии. По словам родителей, он переносит процедуры хорошо и по-прежнему бодр и энергичен.