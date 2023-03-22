Терапевт назвала опасные последствия трещин на руках

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о том, чем могут быть опасны трещины на руках. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Лапа пояснила, что трещины и ссадины на руках могут быть восприняты легкомысленно, но они могут быть опасны, так как подрывают защитный барьер кожи.

Так через подобные трещины и ссадины в организм могут проникать различные бактерии и вирусы. Большинство из них становятся причиной кожных заболеваний. Они негативно влияют на иммунитет человека и могут стать причиной появления аллергии.

Для предотвращения появления подобных заболеваний терапевт посоветовала регулярно мыть руки с мылом, а также обрабатывать раны, появляющиеся на коже, антисептиком и заживляющим кремом.