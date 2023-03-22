Нарколог раскрыл эффективные способы бросить курить

Врач-нарколог Даниил Петров рассказал о самом эффективном способе бросить курить. Об этом сообщает "Лента.ру".
По словам эксперта, наиболее эффективным способом избавления от никотиновой зависимости он считает лечение медикаментами, но также отметил необходимость психотерапии.
Нарколог отметил, что в первое время после начала лечения лучше всего работает заместительниц терапия, которая подразумевает поступление вещества в организм без табака. Также важно проводить психотерапию, так как никотин вызывает психологическую зависимость.
Петров высказался и о популярных электронных сигаретах. По его словам, они несут такой же вред, как и обычные сигареты, но в некоторых случаях могут сильнее ударять по здоровью, так как содержат пропиленгликоль и глицерин, которые при нагревании превращаются в ядовитые вещества.
Ранее сообщалось, что нарколог объяснил, с чем нельзя сочетать алкогольные напитки.