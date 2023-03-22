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1 час назад

Нарколог Петров назвал медикаменты лучшим способом для избавления от тяги к курению

Мария Каткова

Врач-нарколог Даниил Петров рассказал о самом эффективном способе бросить курить. Об этом сообщает "Лента.ру".

Нарколог раскрыл эффективные способы бросить курить
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам эксперта, наиболее эффективным способом избавления от никотиновой зависимости он считает лечение медикаментами, но также отметил необходимость психотерапии.

Нарколог отметил, что в первое время после начала лечения лучше всего работает заместительниц терапия, которая подразумевает поступление вещества в организм без табака. Также важно проводить психотерапию, так как никотин вызывает психологическую зависимость.

Врачи предложили бросать курить с помощью лекарства от кашля

Петров высказался и о популярных электронных сигаретах. По его словам, они несут такой же вред, как и обычные сигареты, но в некоторых случаях могут сильнее ударять по здоровью, так как содержат пропиленгликоль и глицерин, которые при нагревании превращаются в ядовитые вещества.

Ранее сообщалось, что нарколог объяснил, с чем нельзя сочетать алкогольные напитки.

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