Ученые выяснили, как мгновенно протрезветь

Специалисты из Юго-западного медицинского центра Техасского университета провели исследование. В результате они нашли способ, помогающий быстрее протрезветь, сообщает РИА Новости.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Действующим компонентом алкогольных напитков является этанол. Эксперты объяснили, когда он попадает в организм и активизируется, то начинает воздействовать на определенную популяцию нейронов головного мозга.

Чтобы избежать негативного влияния от этанола специалисты попробовали совместить его с гормоном FGF21. Исследование на обезьянах доказало эффективность этого решения, так как приматы выпивали в таком случае на 50 процентов меньше спиртного.

Ученые уверены, что FGF21 безопасен в использовании в качестве медицинского препарата. Тем не менее на центральную нервную систему он оказать влияния не сможет, уточнили они.

Ранее мы писали о том, что врач рассказала, кто лучше переносит алкоголь.