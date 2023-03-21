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1 час назад

Ученые выяснили, как мгновенно протрезветь

Катерина Саломе

Специалисты из Юго-западного медицинского центра Техасского университета провели исследование. В результате они нашли способ, помогающий быстрее протрезветь, сообщает РИА Новости.

Ученые выяснили, как мгновенно протрезветь
Фото: unsplash.comunsplash.com

Действующим компонентом алкогольных напитков является этанол. Эксперты объяснили, когда он попадает в организм и активизируется, то начинает воздействовать на определенную популяцию нейронов головного мозга.

Спустя какое время алкоголь выводится из организма

Чтобы избежать негативного влияния от этанола специалисты попробовали совместить его с гормоном FGF21. Исследование на обезьянах доказало эффективность этого решения, так как приматы выпивали в таком случае на 50 процентов меньше спиртного.

Ученые уверены, что FGF21 безопасен в использовании в качестве медицинского препарата. Тем не менее на центральную нервную систему он оказать влияния не сможет, уточнили они.

Ранее мы писали о том, что врач рассказала, кто лучше переносит алкоголь.

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