Терапевт раскрыла правду о диагнозе «вегетососудистая дистония»

Медик отметила, что этот диагноз ставят при многообразных симптомах, однако они могут свидетельствовать также и о других заболеваниях. При этом она подчеркнула, что в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в отличии от России и стран СНГ такой термин как «вегетососудистая дистония» отсутствует.