Терапевт раскрыла правду о диагнозе «вегетососудистая дистония»

Вегетососудистая дистония — распространенный в нашей стране диагноз. Однако далеко не всегда верный, отметила руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Медик отметила, что этот диагноз ставят при многообразных симптомах, однако они могут свидетельствовать также и о других заболеваниях. При этом она подчеркнула, что в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в отличии от России и стран СНГ такой термин как «вегетососудистая дистония» отсутствует.
«В большинстве случаев за ним стоят патологии. А в западных странах диагноз "вегетососудистая дистония" не применяется. МКБ 11-го пересмотра для обозначения функциональных расстройств нервной системы предлагает термин "Нарушения вегетативной нервной системы неуточненные"», — подчеркнула врач.
Специалист объяснила частое использование медиками этого диагноза нежеланием тратить время на поиск конкретных причин появления симптомов. Это, в свою очередь, приводит к назначению неэффективных мер лечения, резюмировала она.
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