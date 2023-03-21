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1 час назад

Терапевт Терентьева раскрыла правду о диагнозе «вегетососудистая дистония»

Катерина Саломе

Вегетососудистая дистония — распространенный в нашей стране диагноз. Однако далеко не всегда верный, отметила руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Терапевт раскрыла правду о диагнозе «вегетососудистая дистония»
Фото: ru.123rf.comru.123rf.com

Медик отметила, что этот диагноз ставят при многообразных симптомах, однако они могут свидетельствовать также и о других заболеваниях. При этом она подчеркнула, что в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в отличии от России и стран СНГ такой термин как «вегетососудистая дистония» отсутствует.

«В большинстве случаев за ним стоят патологии. А в западных странах диагноз "вегетососудистая дистония" не применяется. МКБ 11-го пересмотра для обозначения функциональных расстройств нервной системы предлагает термин "Нарушения вегетативной нервной системы неуточненные"», — подчеркнула врач.

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Специалист объяснила частое использование медиками этого диагноза нежеланием тратить время на поиск конкретных причин появления симптомов. Это, в свою очередь, приводит к назначению неэффективных мер лечения, резюмировала она.

Ранее мы писали о том, что терапевт назвала опасные для иммунитета привычки.

Новости,Екатерина Терентьева,
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