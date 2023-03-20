Врачи рассказали, почему опасно целовать животных

Врач Татьяна Сергеева рассказала, какие заболевания можно "подхватить", поцеловав животное.

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Медик пояснила, некоторые инфекции спокойно передаются от животного к человеку.

Самое частое - бешенство. При этом опасном заболевании летальный исход возможен как у хозяина, так и у его любимца. Возможна также передача орнитоза. В этом случае умереть может только птица, а человек - приобрести тяжелую пневмонию.

Если же у животного обнаружат лептоспироз, то хозяева могут получить тяжелое поражение почек и печени.