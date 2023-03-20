Полный отказ от молочных продуктов может привести к повышенному риску остеопороза. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев Москве 24.

По словам нутрициолога, при отказе от молочных продуктов, кальций со временем будет вымываться, в том случае, если организм получал его только от молочки. В дальнейшем вымывание кальция грозит остеопорозом, которое по началу не ощущается больным и развивается постепенно.

Как объяснил врач, молочные продукты также содержат витамин B12, отвечающий за кроветворение и нервную систему и участвующий в метаболических процессах. Нехватка этого витамина при отказе от молочных продуктов, если ее никак не восполнять, негативно скажется на здоровье.

Поэтому, чтобы избежать проблем, нужно обеспечить поступления кальция и витамина B12 из других продуктов, объяснил врач. По его словам, кальций есть в семенах и зеленых продуктах, но тут вопрос в усваиваемости - молочные продукты, как объяснил врач, считаются одними из лидеров по усвоению кальция. А вот витамин В12 можно "достать" из мяса.

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