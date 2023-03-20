Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
2 часа назад

Нутрициолог Арзамасцев предупредил об опасности полного отказа от молочных продуктов

Диана Товсепова

Полный отказ от молочных продуктов может привести к повышенному риску остеопороза. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев Москве 24.

По словам нутрициолога, при отказе от молочных продуктов, кальций со временем будет вымываться, в том случае, если организм получал его только от молочки. В дальнейшем вымывание кальция грозит остеопорозом, которое по началу не ощущается больным и развивается постепенно.

Как объяснил врач, молочные продукты также содержат витамин B12, отвечающий за кроветворение и нервную систему и участвующий в метаболических процессах. Нехватка этого витамина при отказе от молочных продуктов, если ее никак не восполнять, негативно скажется на здоровье.

Поэтому, чтобы избежать проблем, нужно обеспечить поступления кальция и витамина B12 из других продуктов, объяснил врач. По его словам, кальций есть в семенах и зеленых продуктах, но тут вопрос в усваиваемости - молочные продукты, как объяснил врач, считаются одними из лидеров по усвоению кальция. А вот витамин В12 можно "достать" из мяса.

Гастроэнтеролог объяснил, чем опасны молочные продукты

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему от кисломолочных продуктов болит желудок.

Новости,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий