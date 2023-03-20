Врач заявил об опасности длительного приема одного вида лекарств

Людям стоит с осторожностью принимать препараты, даже если они абсолютно безвредны на первый взгляд. Об этом в беседе с «Мослентой» заявил врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.

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Специалист отметил, что ингибиторы протонной помпы могут представлять опасность. К ним относятся: омепразол, лансопразол, пантопразол, рабепразол и эзомепразол, показанные пациентам с язвой желудка, рефлюкс-эзофагитом и гастропатией, уточнил он.

Как объяснил эксперт, перечисленные лекарства снижают продукцию соляной кислоты в ЖКТ. Поэтому при их длительном приеме велик риск снижения уровня кислотности в желудке, ухудшения пищеварения и развития бактериальных заболеваний, подчеркнул врач.

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