Раскрыта связь между психическим здоровьем и полостью рта

Исследователи изучили связь психического здоровья и здоровья полости рта. Оказалось, что при таких проблемах, как кровоточивость десен, потеря зубов и др. вырастает риск душевых расстройств.

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Все изученные неблагоприятные состояния полости рта были статистически значимо связаны с проблемами с психическим здоровьем.