Раскрыта связь между психическим здоровьем и полостью рта

Раскрыта связь между психическим здоровьем и здоровьем полости рта
Исследователи изучили связь психического здоровья и здоровья полости рта. Оказалось, что при таких проблемах, как кровоточивость десен, потеря зубов и др. вырастает риск душевых расстройств.
Все изученные неблагоприятные состояния полости рта были статистически значимо связаны с проблемами с психическим здоровьем.
В целом, исследователи пришли к выводу, что медики должны ожидать более высокого уровня заболеваний полости рта среди пациентов с психическими расстройствами. Эти результаты могут помочь специалистам при диагностике и лечении лиц, страдающих психическими заболеваниями.