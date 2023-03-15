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1 час назад

Половина россиян признались, что не могут провести день без чашки кофе

Мария Каткова

Почти половина россиян признались, что не могут провести свой день без чашки кофе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование центра "Зарплаты.ру" и онлайн-сервиса Budu.

Так, 43% опрошенных признались, что начинают день с кофе и употребляют его в течение дня. Еще 42% отметили, что пьют кофе, когда чувствуют усталость.

53% россиян заявили, что употребляют 1-2 чашки кофе в день, меньше половины опрошенных пьют 3-4 чашки. Большинство россиян тратят на кофе в месяц до одной тысячи рублей.

69% опрошенных заявили, что кофе им нужен для бодрости, 66% любят напиток и его вкус, поэтому пьют. Меньше 20% признались, что пьют кофе за компанию и для того, чтобы убить время на работе.

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Треть опрошенных признались в том, что страдают зависимостью от кофе. Также большинство сталкивались с негативным эффектом от кофе. Среди распространенных симптомов — понижение или повышение давления, дискомфорт ЖКТ и бессонница.

Ранее сообщалось, что назван самый полезный кофе.

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