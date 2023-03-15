Почти половина россиян признались, что не могут провести свой день без чашки кофе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование центра "Зарплаты.ру" и онлайн-сервиса Budu.

Так, 43% опрошенных признались, что начинают день с кофе и употребляют его в течение дня. Еще 42% отметили, что пьют кофе, когда чувствуют усталость.

53% россиян заявили, что употребляют 1-2 чашки кофе в день, меньше половины опрошенных пьют 3-4 чашки. Большинство россиян тратят на кофе в месяц до одной тысячи рублей.

69% опрошенных заявили, что кофе им нужен для бодрости, 66% любят напиток и его вкус, поэтому пьют. Меньше 20% признались, что пьют кофе за компанию и для того, чтобы убить время на работе.

Треть опрошенных признались в том, что страдают зависимостью от кофе. Также большинство сталкивались с негативным эффектом от кофе. Среди распространенных симптомов — понижение или повышение давления, дискомфорт ЖКТ и бессонница.