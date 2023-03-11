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2 часа назад

Медики выяснили, что доля людей с метаболически здоровым ожирением удвоилась с 1999 года

Газета.Ru

Ученые из Хуачжунского университета науки и технологии и Медицинского университета Хубэй обнаружили, что доля людей, живущих в США с «метаболически здоровым ожирением», выросла за последние 20 лет. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Ученые: доля людей со здоровым ожирением удвоилась с 1999 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Предыдущие исследования показали, что у небольшого числа людей с ожирением нет ни одного из расстройств, обычно связанных с избыточным весом, поэтому им не нужно беспокоиться о потере веса. Такое состояние называют метаболически здоровым ожирением.

Ученые поранализировали данные NHANES — опроса, проведенного Национальным центром статистики в здравоохранении США. Они обнаружили, что доля людей с метаболически здоровым ожирением почти удвоилась с 1999 по 2018 годы, хотя они отмечают, что такие люди по-прежнему составляют небольшой процент людей с ожирением.

Авторы работы определяли метаболически здоровое ожирение как наличие индекса массы тела (ИМТ) не менее 30 кг/м2 при отсутствии признаков гипертонии, высокого уровня глюкозы натощак или повышенного уровня холестерина в крови.

Всего в исследовании учитывались данные 20 тысяч человек. Более семи тысяч имели диагностированное ожирение. За исследуемый период распространенность ожирения увеличилась с 28,6% до 40,9%, при этом доля людей с метаболически здоровым ожирением увеличились с 3,2% до 6,6%.

Исследователи также отметили, что использование показателя ИМТ, учитывающего вес и рост человека не всегда является точным способом оценки ожирения. Некоторые люди могут иметь высокий ИМТ из-за больше плотности костей и/или большего количества мышц. Ученые предлагают медикам начать использовать другие методы диагностики ожирения, например, соотношение окружности талии и бедер.

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