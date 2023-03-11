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1 час назад

Роспотребнадзор: в России растет заболеваемость корью

BFM.RUиещё 1

Роспотребнадзор предупредил о распространении в стране кори. Случаи зафиксированы в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском краях и еще ряде субъектов, пишет РБК.

Роспотребнадзор: в России растет заболеваемость корью
Фото: BFM.RUBFM.RU

Ведомство связывает ситуацию с прибытием в эти регионы непривитых людей из ближнего зарубежья. Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, которое предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших ею ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против этой болезни.

В пресс-службе Депздрава Москвы рассказали, что при поступлении распоряжения от Роспотребнадзора департамент «своевременно проводит противоэпидемические мероприятия, в том числе вакцинацию ранее не привитых контактных лиц». Вакцинацию против кори можно пройти в городских поликлиниках.

Новости,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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