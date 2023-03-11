Роспотребнадзор: в России растет заболеваемость корью

Роспотребнадзор предупредил о распространении в стране кори. Случаи зафиксированы в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском краях и еще ряде субъектов, пишет РБК.
Ведомство связывает ситуацию с прибытием в эти регионы непривитых людей из ближнего зарубежья. Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, которое предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших ею ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против этой болезни.
В пресс-службе Депздрава Москвы рассказали, что при поступлении распоряжения от Роспотребнадзора департамент «своевременно проводит противоэпидемические мероприятия, в том числе вакцинацию ранее не привитых контактных лиц». Вакцинацию против кори можно пройти в городских поликлиниках.