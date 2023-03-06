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27 минут назад

Инфекционист рассказала, когда в России закончится эпидсезон

Вечерняя Москва

Эпидемический подъем в России обычно длится до конца апреля, в связи с этим говорить о его окончании еще рано. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Инфекционист рассказала, когда в России закончится эпидсезон
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, сейчас в стране распространен грипп В, при этом общие показатели заражаемости ниже в сравнении с ноябрем или декабрем прошлого года.

— Но сейчас много вирусных заболеваний, в том числе среди детей. Мы считаем, что сезон заканчивается с конца апреля, по крайней мере, не раньше середины месяца, — сказала Мескина.

Чаще всего здоровые и активные люди болеют на пике сезона, а пациенты с хроническими заболеваниями нередко болеют на его спаде, объяснила врач. Это связано с тем, что к концу весны у таких людей снижается иммунитет, повышается восприимчивость к инфекциям. По мнению инфекциониста, в России весь март и половину апреля будет наблюдаться вирусная заболеваемость.

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