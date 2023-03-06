Инфекционист рассказала, когда в России закончится эпидсезон

Эпидемический подъем в России обычно длится до конца апреля, в связи с этим говорить о его окончании еще рано. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам специалиста, сейчас в стране распространен грипп В, при этом общие показатели заражаемости ниже в сравнении с ноябрем или декабрем прошлого года.

— Но сейчас много вирусных заболеваний, в том числе среди детей. Мы считаем, что сезон заканчивается с конца апреля, по крайней мере, не раньше середины месяца, — сказала Мескина.