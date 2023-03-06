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1 час назад

Сурдолог назвала причины появления шума в ушах

РИА "ФедералПресс"

Россиянам рассказали, отчего появляется шум в ушах. Ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ Елена Байбакова заявила, что это происходит от смартфона.

Сурдолог назвала причины появления шума в ушах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Речь о тех, кто находится постоянно в гаджетах, наклонив голову, и нагрузка на шею возрастает. Постепенно у них формируется напряжение в шее, и оно тоже может давать шум, так как мышцы крепятся к области возле ушей», – отмечает специалист.

По словам Байбаковой, в этом случае может помочь массаж, препараты расслабляющего действия и рефлексотерапия. Шум в ушах также может образоваться из-за проблем с челюстью и жевательными мышцами. Кроме того, на это может повлиять стресс. Стоит обратиться к специалисту, он назначит эффективное лечение, сообщает «Говорит Москва».

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