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1 час назад

Кардиолог перечислила обостряющиеся весной заболевания

РИА "ФедералПресс"

Кардиолог-терапевт Анастасия Трифанова рассказала о болезнях, которые могут обостриться весной.

Кардиолог перечислила обостряющиеся весной заболевания
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Астма

Астма – хронический воспалительный процесс в бронхах. Приступы провоцируют ухудшение состояния на фоне резкого сужения дыхательных путей. Весной астматиков ждет обострение, поэтому важно контролировать состояние и регулярно посещать врача.

Простуда

Весной сильно активны вирусы, провоцирующие ОРВИ. На фоне зимнего ослабления иммунитета различные простуды весной протекают тяжелее. Важно следить за своим здоровьем, а также укреплять иммунитет.

Язвенная болезнь

У людей, страдающих язвенной болезнью желудка или кишечника, обострения происходят в межсезонье. Они связаны со сменой погоды и температурных режимов. Страдающим язвой необходимо заранее позаботиться о своем здоровье, посетить гастроэнтеролога и скорректировать терапию и питание.

Дерматит

Отопление квартир зимой и духота сушат кожу, а дефицит витаминов и минералов усугубляет негативное влияние на кожу, что провоцирует обострение экземы, атопического дерматита, зудящих дерматозов. В весенний период важно усилить уход за кожей, использовать защитные и увлажняющие средства.

Цистит и проблемы почек

Весной днем тепло, а вечерами и ночами очень холодно, а потому важно не переходить на легкую одежду. Замерзшие ноги и общее переохлаждение ведут к обострению хронического цистита или пиелонефрита, а также создают условия для острых воспалительных процессов мочевыводящих путей.

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