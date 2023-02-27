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1 час назад

Ученые: кошмары у детей увеличивают риск болезни Паркинсона

Диана Товсепова

Исследование показало, что тревожные сны могут быть связаны с повышенным риском развития когнитивных нарушений (включая деменцию) и болезни Паркинсона (БП).

Связь между тревожными сновидениями в возрасте 7 и 11 лет и когнитивными нарушениями или болезнью Паркинсона в возрасте 50 лет оценивалась с использованием многофакторной логистической регрессии Ферта с поправкой на потенциальные искажающие факторы.

Оказалось, что из 6991 ребенка (50,6% женского пола) с последующим наблюдением в возрасте 50 лет у 267 (3,8%) развились когнитивные нарушения или БП. Ученые выяснили, что регулярные кошмары в детстве были линейно и статистически значимо связаны с более высоким риском развития когнитивных нарушений или болезни Паркинсона к 50 годам.

По сравнению с детьми, у которых никогда не было тревожных снов, у детей, у которых были постоянные тревожные сны, риск развития когнитивных нарушений или БП к 50 годам возрастал на 85 %.

Постоянные тревожные сны в детстве могут быть связаны с повышенным риском развития когнитивных нарушений или БП во взрослом возрасте. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти выводы и определить, может ли лечение тревожных сновидений в раннем возрасте снизить риск деменции и БП.

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Ранее мы писали о том, как облегчить болезнь Паркинсона ультразвуком.

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