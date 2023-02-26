Выяснилось, что усиливает тревожность и депрессию при похмелье

Ученые из Университета Невады выделили факторы, которые вызывают депрессивные симптомы во время алкогольного похмелья. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Addictive Behaviors.
Под похмельем понимают совокупность неприятных симптомов, которые касаются как физического состояния, так и психики. Они могут появиться, когда человек выпьет слишком много спиртного. Больше пятой части людей, которые употребляют алкоголь, жалуются на тревожность и депрессию при похмелье.
Чтобы изучить симптомы, о которых идет речь, ученые провели онлайн-опрос. Его прошли 139 студентов старших курсов, рассказав о психическом здоровье, способностях регулировать эмоции и опыте похмелья. В момент заполнения опросника находились в состоянии похмелья, по их собственным словам, 39 человек.
Исследователи пришли к выводу, что тревожность, которую респонденты испытывали постоянно, во время похмелья становилась сильнее. У нарушенной регуляции эмоций и повторяющегося негативного мышления не было никакой связи с тревогой в похмелье. Тем не менее они делали симптомы депрессии более ощутимыми.
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