Выяснилось, что усиливает тревожность и депрессию при похмелье

Ученые из Университета Невады выделили факторы, которые вызывают депрессивные симптомы во время алкогольного похмелья. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Addictive Behaviors.

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Под похмельем понимают совокупность неприятных симптомов, которые касаются как физического состояния, так и психики. Они могут появиться, когда человек выпьет слишком много спиртного. Больше пятой части людей, которые употребляют алкоголь, жалуются на тревожность и депрессию при похмелье.

Чтобы изучить симптомы, о которых идет речь, ученые провели онлайн-опрос. Его прошли 139 студентов старших курсов, рассказав о психическом здоровье, способностях регулировать эмоции и опыте похмелья. В момент заполнения опросника находились в состоянии похмелья, по их собственным словам, 39 человек.

Исследователи пришли к выводу, что тревожность, которую респонденты испытывали постоянно, во время похмелья становилась сильнее. У нарушенной регуляции эмоций и повторяющегося негативного мышления не было никакой связи с тревогой в похмелье. Тем не менее они делали симптомы депрессии более ощутимыми.