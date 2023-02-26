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56 минут назад

Исследователи выяснили, что усиливает тревожность и депрессию при похмелье

Мира Маркина

Ученые из Университета Невады выделили факторы, которые вызывают депрессивные симптомы во время алкогольного похмелья. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Addictive Behaviors.

Выяснилось, что усиливает тревожность и депрессию при похмелье
Фото: PxherePxhere

Под похмельем понимают совокупность неприятных симптомов, которые касаются как физического состояния, так и психики. Они могут появиться, когда человек выпьет слишком много спиртного. Больше пятой части людей, которые употребляют алкоголь, жалуются на тревожность и депрессию при похмелье.

Чтобы изучить симптомы, о которых идет речь, ученые провели онлайн-опрос. Его прошли 139 студентов старших курсов, рассказав о психическом здоровье, способностях регулировать эмоции и опыте похмелья. В момент заполнения опросника находились в состоянии похмелья, по их собственным словам, 39 человек.

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Исследователи пришли к выводу, что тревожность, которую респонденты испытывали постоянно, во время похмелья становилась сильнее. У нарушенной регуляции эмоций и повторяющегося негативного мышления не было никакой связи с тревогой в похмелье. Тем не менее они делали симптомы депрессии более ощутимыми.

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