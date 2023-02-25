Установлена связь между мигренью и уровнем сахара

Генетики установили связь между мигренью и уровнем сахара в крови. Итоги исследования представлены в журнале в Human Genetics.

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Наблюдение за взаимосвязью между головными болями и уровнем сахара в крови дает предположить, что на них влияют генетика, окружающая среда, а также сочетание вех факторов вместе.

Ранее генетическая связь между явлениями была не изучена. Генетики из Квинслендского технологического университета подтвердили существование генетических вариантов и генов, являющихся общими для множества признаков.

По данным ученых, инсулин натощак и уровень сахара в крови имеют значительную генетическую связь с мигренями и головными болями.