Установлена связь между мигренью и уровнем сахара

Генетики установили связь между мигренью и уровнем сахара в крови. Итоги исследования представлены в журнале в Human Genetics.
Наблюдение за взаимосвязью между головными болями и уровнем сахара в крови дает предположить, что на них влияют генетика, окружающая среда, а также сочетание вех факторов вместе.
Ранее генетическая связь между явлениями была не изучена. Генетики из Квинслендского технологического университета подтвердили существование генетических вариантов и генов, являющихся общими для множества признаков.
По данным ученых, инсулин натощак и уровень сахара в крови имеют значительную генетическую связь с мигренями и головными болями.
Также исследователи пришли к выводу, что уровень гормона, который называется проинсулин натощак, может помочь защитить от головных болей.