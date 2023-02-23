Врач рассказал, как нужно питаться мужчинам

Мужчинам лучше употреблять еду, в которой содержатся цинк, селен и витамины группы В. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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— Поддержанию мужской силы способствуют продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, токоферола и витаминов группы В, а их дефицит может негативно сказаться на репродуктивных функциях, — пояснил он.

Такие элементы имеются в мясе, рыбе, морепродуктах, листовой зелени, фруктах, овощах, орехах, кисломолочных продуктах, бобовых. В частности, в томатах содержится антиоксидант ликопин, который защищает мужской организм от рака предстательной железы.

При этом от выпечки, сладостей и жирного мужчинам лучше отказаться, так как они способствуют нарушению метаболизма, развитию ожирения, передает РИА Новости.