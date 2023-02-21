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2 часа назад

Доктор Мясников рассказал, как нездоровье влияет на характер пациента

Катерина Саломе

Плохое самочувствие напрямую связано с эмоциональным состоянием человека. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Мясников рассказал, как нездоровье влияет на характер пациента
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт уточнил, что происходят также изменения и в характере пациента. Так, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания могут сильно изменить личность, уточнил он.

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По словам Мясникова, у пациента с диагнозом рак может наблюдаться депрессия или, наоборот, придет острое осознание ценности жизни. А те, кто страдает от проблем сердечно-сосудистой системы могут столкнуться с психозом, добавил он.

Новости,Александр Мясников,
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