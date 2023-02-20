Стоматолог объяснила, как восстановить сломанный зуб

В детстве мы боялись ходить к стоматологам, а теперь боимся увидеть счёт за их услуги. Действительно, чтобы привести зубы в порядок, нужно целое состояние. Ведь даже мало-мальский кариес оборачивается тратами, а что уж говорить об имплантации! Именно поэтому многие люди и трясутся над состоянием своей челюсти. Как быть, если у вас сломался или треснул зуб, объяснила врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, вариантов сломать зуб — масса. Может отколоться кусок эмали, может отвалиться сразу часть — стенка зуба. А уж если трещина пошла до самого корня — пиши пропало, восстановлению не подлежит.

В любом случае медлить нельзя — нужно бежать к врачу, иначе в месте повреждения будут скапливаться еда и бактерии, и со временем вы рискуете потерять не один зуб, а полчелюсти разом.

Дальнейшие действия зависят от того, как повреждён зуб. Маленький скол можно запломбировать или закрыть керамическими винирами. Если скол глубокий и затронул нерв, то его нужно удалить и запломбировать канал, а после установить винир или колонку. А уж если перелом пошёл глубоко под десну, то остатки зуба придётся удалять и заменять имплантом. Такие повреждения характерны для зубов, которые часто лечили и обширно пломбировали (например, в случае пульпита).