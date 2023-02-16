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1 час назад

Ученые показали, как спиртное меняет лицо ребенка в утробе

Мира Маркина

Исследователи из Европейского общества репродукции человека и эмбриологии выяснили, что черты лица ребенка могут измениться, если мать будет употреблять алкоголь во время беременности. Соответствующую статью опубликовал журнал Human Reproduction.

С помощью искусственного интеллекта ученые выяснили, как связаны изменения в форме лица детей и количество спиртного, которое выпили их матери до беременностью и во время нее. Выводы сделали на материале трехмерные изображений 3149 девятилетних и 2477 тринадцатилетних детей.

Оказалось, что меньше 12 граммов алкоголя, то есть 175 миллилитров вина или 330 миллилитров пива, в неделю могли изменить черты лица ребенка. Среди самых распространенных эффектов вздернутый кончик носа, укороченный нос, скошенный подбородок и провалы под глазами.

Как ученые нашли лекарство от алкоголизма

По мере взросления ребенка характерные изменения становились менее заметными и к 13 годам полностью нивелировались. На взгляд ученых, это может быть обусловлено тем, что воздействие других факторов среды оказывалось сильнее или что признаки компенсируются, когда ребенок растет.

Human Reproduction journal

Из-за алкоголя, который употребляют родители, у детей также могут возникать когнитивные нарушения, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и задержки речи. Исследователи отмечают, что безопасных для беременности доз спиртного не существует.

Ранее "Рамблер" писал о последствиях смешения алкоголя с лекарствами.

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