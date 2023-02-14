Ученые рассказали, когда тренировки лучше помогают худеть

Исследователи из Каролинского института обнаружили, что физическая нагрузка в разное время суток с неодинаковой эффективностью сжигает жиры. Утренние тренировки оказались эффективнее. Соответствующая научная статья появилась в журнале PNAS.

Ученые исследовали маркеры метаболизма жиров у мышей и проанализировали, какие гены были активны в жировой ткани после тренировок в раннюю активную фазу и в раннюю фазу отдыха, которые совпадают с поздней утренней и поздней вечерней фазами у людей соответственно.

В первом случае физическая активность делала более активными гены, которые помогают расщеплять жировую ткань и вырабатывать в ней тепло. Это означает, что метаболизм у мышей ускорялся.

По словам авторов исследования, многие физиологические функции у мыши и человека совпадают. Из этого следует, что полученные результаты можно рассматривать и применительно к людям.