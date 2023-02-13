В Роспотребнадзоре рассказали, вредно ли запивать еду

Некоторые считают, что еду запивать ни в коем случае нельзя. Другие же думают, что ничего в этом страшного нет. На самом деле вода никак не мешает процессу пищеварения, ведь желудочный сок, который есть в желудке, почти полностью состоит из воды. Да и слухи о том, что холодная еда и вода как-то влияют на пищеварение — это всего лишь миф, объясняется на сайте «Здоровое-питание.рф».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Желудочный сок — это смесь веществ, выделяемых клетками желудка: соляной кислоты, бикарбонатов и различных ферментов, например пепсина и внутреннего фактора Касла. Все эти вещества выполняют свои особые функции. Соляная кислота создаёт и поддерживает нужный уровень кислотности для работы пепсина. Пепсин же нужен для переваривания молекул белка. Бикарбонаты защищают слизистую желудка от воздействия соляной кислоты. Внутренний фактор Касла способствует усвоению витамина B12 в кишечнике. Все перечисленные компоненты желудочного сока растворены в воде. Он почти полностью из неё состоит: в 1 л желудочного сока содержится 995 мл воды.

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Еда и вода

Теория о том, что запивать еду нельзя, потому что из-за этого в желудке снизится кислотность, а пищеварение будет нарушено, — это миф. Потому что, как мы уже знаем, сам желудочный сок почти полностью состоит из воды. Воду также содержат многие продукты, например огурцы, зелень, помидоры. Поэтому, попадая в желудок, еда точно так же, как и простая вода, снижает кислотность. Но в организме всё работает слаженно: в ответ на попадание воды желёзистые клетки желудка продолжают вырабатывать соляную кислоту до тех пор, пока уровень pH не достигнет нужного значения.

Еда переваривается в желудке достаточно долго — около четырёх часов, а вот вода там почти не задерживается и продвигается дальше в кишечник. Так что пить воду после еды — нормально. А вот если запивать еду газировкой или другими сладкими напитками, стоит помнить о том, что они содержат много сахара. Чем лучше запивать еду — водой, чаем или кофе, — особого значения не имеет. Только важно учитывать индивидуальные особенности организма, потому что чай и кофе могут вызвать изжогу или метеоризм.

Температура воды

Теория о том, что холодная еда и вода быстрее проходят желудок, при этом не даря чувство сытости, из-за чего приходится есть больше и больше и толстеть, тоже очередной популярный миф. Температура еды и воды совершенно никак не влияет на скорость пищеварения.

Это подтверждают даже исследования. В ходе испытаний людям давали выпить растворы, содержавшие углеводы, температурой 12 градусов. А потом с помощью специальных приспособлений (назогастральных зондов) измеряли температуру в желудке. Сразу после приёма жидкости температура снижалась, но уже через пять минут возвращалась к исходному состоянию. Из этого можно сделать вывод, что холодная вода на пищеварение никак не влияет.