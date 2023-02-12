Заложило ухо: ростовчанка три месяца жила с тараканом в голове

В Ростове врачи спасли женщину, которой в ухо заползло насекомое. С тараканом в голове она жила три месяца, рассказали врачи.

52-летняя горожанка обратилась за медицинской помощью с жалобами на стреляющую боль и заложенность уха на протяжении длительного времени. При промывании врачи извлекли из уха часть брюшка таракана. Тогда пациентка вспомнила, что за несколько дней до того, как заболело ухо, в ее квартире проводили дезинфекцию от тараканов.