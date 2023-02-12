Биомедики улучшили диагностику смертельно опасных нарушений

В Астонском университете разработали способ, который позволяет обнаруживать нарушения кровотока в стопах у пожилых и больных диабетом второго типа пациентов. Соответствующую статью опубликовал журнал IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

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Нарушения, которые научились выявлять исследователи, могут привести к смерти человека или ампутации конечностей. Такие патологии наиболее распространены среди пожилых и диабетиков со вторым типом заболевания.

Чтобы мониторить кровоток под кожей, используют лазерную допплеровскую флоуметрию (ЛДФ), которую разработали в конце семидесятых годов. Авторы исследования усовершенствовали метод: теперь можно оценить кровоток в отдельных сосудах, а не на участке ткани, как с помощью ЛДФ.

Новый метод протестировали на добровольцах, которые здоровы и которые больны сахарным диабетом второго типа. Разработка оказалась более эффективной и сможет применяться в дальнейшем.