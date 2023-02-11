Выяснилось, как риск смерти у пожилых связан с социальной жизнью

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что социальные риски так же значимы для здоровья, как качественные медицинские услуги. Соответствующую статью опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Исследователи провели опрос среди 8250 взрослых людей от 65 лет. За четыре года после опроса умерли чуть больше четверти респондентов. С помощью машинного обучения ученые оценили, как на опрошенных влияли 183 признака, которые связаны с социальной жизнью и могли бы предсказать высокий риск смерти.

Таких признаков выявили восемь. Состояние здоровья ухудшается, если жить в грязном районе, плохо контролировать материальные средства, видеться с детьми реже раза в год и совсем с ними не общаться, не иметь оплачиваемой или волонтерской работы, не участвовать в волонтерских организациях, чувствовать себя изолированным или быть уверенными, что окружающие вас не уважают.

Авторы исследования подчеркнули, что значимость медицинской помощи в вопросе долголетия часто переоценивается. Важно уделять внимание и социальной жизни, которая не менее важна. Ученые разработали анкету из 10 вопросов, которая, на их взгляд, сможет прогнозировать продолжительность жизни на основе данных о возрасте, поле и социальных характеристик человека.