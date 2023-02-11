Выяснилось, как риск смерти у пожилых связан с социальной жизнью

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что социальные риски так же значимы для здоровья, как качественные медицинские услуги. Соответствующую статью опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи провели опрос среди 8250 взрослых людей от 65 лет. За четыре года после опроса умерли чуть больше четверти респондентов. С помощью машинного обучения ученые оценили, как на опрошенных влияли 183 признака, которые связаны с социальной жизнью и могли бы предсказать высокий риск смерти.
Таких признаков выявили восемь. Состояние здоровья ухудшается, если жить в грязном районе, плохо контролировать материальные средства, видеться с детьми реже раза в год и совсем с ними не общаться, не иметь оплачиваемой или волонтерской работы, не участвовать в волонтерских организациях, чувствовать себя изолированным или быть уверенными, что окружающие вас не уважают.
Авторы исследования подчеркнули, что значимость медицинской помощи в вопросе долголетия часто переоценивается. Важно уделять внимание и социальной жизни, которая не менее важна. Ученые разработали анкету из 10 вопросов, которая, на их взгляд, сможет прогнозировать продолжительность жизни на основе данных о возрасте, поле и социальных характеристик человека.
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