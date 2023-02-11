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2 часа назад

Сомнолог София Черкасова назвала пищевые привычки, мешающие нормально заснуть

Стелла Шмель

Некоторые продукты питания способствуют нормализации сна, но есть и такая пища, которая дает противоположный эффект.

Перечислены пищевые привычки, мешающие нормально заснуть
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Сомнолог София Черкасова раскрыла, что лучше не есть на ночь, чтобы не потерять в качестве сна. Ее слова приводит издание News.ru.

Как отметила специалист, под запретом в вечернее время большие порции еды и острая пища, потому что она повышает температуру тела, а для комфортного сна, напротив, требуется ее небольшое понижение.

Врач предостерегла от употребления подгоревших блюд в пищу

Также не стоит злоупотреблять алкоголем и кофеиносодержащими продуктами.

Не стоит и злоупотреблять тяжелой пищей, на переваривание которой требуется значительное время.

"Если организм будет ночью заниматься перевариванием пищи, значит, он неизбежно упустит часть своих ночных задач. Восстановительные усилия сна будут снижаться", - отметила Черкасова.

Ранее мы писали о привычках, которые снижают иммунитет.

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