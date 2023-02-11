Перечислены пищевые привычки, мешающие нормально заснуть

Некоторые продукты питания способствуют нормализации сна, но есть и такая пища, которая дает противоположный эффект.

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Сомнолог София Черкасова раскрыла, что лучше не есть на ночь, чтобы не потерять в качестве сна. Ее слова приводит издание News.ru.

Как отметила специалист, под запретом в вечернее время большие порции еды и острая пища, потому что она повышает температуру тела, а для комфортного сна, напротив, требуется ее небольшое понижение.

Также не стоит злоупотреблять алкоголем и кофеиносодержащими продуктами.

Не стоит и злоупотреблять тяжелой пищей, на переваривание которой требуется значительное время.

"Если организм будет ночью заниматься перевариванием пищи, значит, он неизбежно упустит часть своих ночных задач. Восстановительные усилия сна будут снижаться", - отметила Черкасова.