Девочка-подросток приняла сердечный приступ за первую любовь

Американка Сейрра Зигер перенесла сердечный приступ в 14 лет, приняв его за сильное волнение из-за первого танца с парнем. Историю девушки рассказало издание Insider.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

23-летняя Зигер является волонтером Американской кардиологической ассоциации и часто рассказывает свою историю, призывая людей следить за здоровьем. Зигер росла скромным подростком. Все время она посвящала учебе и общению с двумя подругами. Поэтому, оказавшись на первом балу, девочка испытала сильное волнение.

Видео дня

Во время танца с парнем Зигер почувствовала странное чувство, которое она описала как «бабочек в груди» из-за первой любви. На самом же деле она перепутала эти ощущения со смертельно опасным приступом.

На следующее утро девушка не смогла двигать левой рукой. Когда она попыталась дойти до спальни родителей за помощью, ее зрение ухудшилось, ухо наполнилось теплом, и она потеряла сознание. «Мне казалось, что у меня на груди слон», — вспоминает Зигер о том состоянии.

Родители доставили дочь в больницу. Там юная пациентка ждала осмотра несколько часов. Девушка пожаловалась на невыносимую жгучую боль в левом плече, но обезболивающее ей не дали.

Врачи списали состояние девушки на подростковую тревожность, но посоветовали пройти более детальный осмотр в детской больнице

После обследования стало ясно, что Зигер пережила сердечный приступ из-за тромба, образовавшегося из-за слишком густой крови. Также врачи установили, что девушка родилась с пороком сердца — открытым овальным окном. Подростку провели операцию по катетеризации, чтобы поймать тромб.

Юная пациентка несколько недель провела в больнице, где ей скорректировали сердечное отверстие. Также в течение полугода она принимала лекарства для разжижения крови.

Семь лет спустя Зигер вновь стала ощущать сильную усталость, но списала это на стресс, вызванный пандемией COVID-19, и подготовкой к свадьбе. Однако кардиолог сообщил, что ей требуется операция на открытом сердце для восстановления негерметичного сердечного клапана, поврежденного во время приступа

Операция прошла в феврале 2021 года, всего через несколько месяцев после свадьбы. Девушка призналась, что труднее всего ей было прийти в себя эмоционально.

Зигер полностью восстановилась после операции, но ее сердце все равно работает не на полную мощность. Из-за этого, по словам врачей, она не сможет выносить ребенка.