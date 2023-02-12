Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
48 минут назад

В ВОЗ заявили об очень высоком риске распространения холеры в мире

Газета.Ruиещё 6

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как «очень высокий» риск распространения в мире холеры. Об этом сообщает ТАСС.

В ВОЗ заявили об очень высоком риске распространения холеры в мире
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Такой прогноз сделали в ВОЗ из-за увеличения числа вспышек, нехватки вакцин и других ресурсов. По данным на 1 февраля, по меньшей мере из 18 стран поступили сообщения о случаях холеры.

Особую обеспокоенность у организации вызывает высокая смертность. В частности, в 2021 году средний показатель летальности составил в мире 1,9%, а в Африке — 2,9%.

Холера — опасная инфекционная болезнь. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженной пищей или водой.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о рисках распространения в России лихорадки Эбола, холеры и оспы обезьян.

Новости,ВОЗ,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители