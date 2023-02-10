Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
2 часа назад

Как предотвратить возникновение тромбоза: ответ врача

РИА "ФедералПресс"

Тромбоз возникает чаще всего на фоне воспалений, инфекций, вирусов и бактерий. Как предотвратить чрезмерную свертываемость крови и как лечить тромбоз, рассказала «ФедералПресс» терапевт Татьяна Романенко.

Как предотвратить возникновение тромбоза: ответ врача
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Нужны лекарственные препараты, которые назначает лишь врач. Нельзя заниматься самолечением», – отмечает врач.

По словам Романенко, что касается продуктов, то зеленые продукты могут повышать свертываемость крови, особенно на фоне принятия препаратов. Тут нужны ограничения. Она подчеркнула, что механизмы повышения свертываемости крови у всех разные.

Россиянам рекомендуют больше двигаться, практиковать дыхательные упражнения, гимнастику, достаточный питьевой режим. По информации Романенко, постельный режим предполагает повышенный риск тромбоза.

Напомним, в некоторых странах гречка считается птичьим кормом, а в других, например, в России – основой здорового питания человека. Это не зря: в ней содержатся витамины A, B, C, D, E и другие полезные вещества. Об этом рассказала нутрициолог Елена Мановска.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители