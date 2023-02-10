Как предотвратить возникновение тромбоза: ответ врача

Тромбоз возникает чаще всего на фоне воспалений, инфекций, вирусов и бактерий. Как предотвратить чрезмерную свертываемость крови и как лечить тромбоз, рассказала «ФедералПресс» терапевт Татьяна Романенко.

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«Нужны лекарственные препараты, которые назначает лишь врач. Нельзя заниматься самолечением», – отмечает врач.

По словам Романенко, что касается продуктов, то зеленые продукты могут повышать свертываемость крови, особенно на фоне принятия препаратов. Тут нужны ограничения. Она подчеркнула, что механизмы повышения свертываемости крови у всех разные.

Россиянам рекомендуют больше двигаться, практиковать дыхательные упражнения, гимнастику, достаточный питьевой режим. По информации Романенко, постельный режим предполагает повышенный риск тромбоза.