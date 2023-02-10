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1 час назад

Диетолог Соломатина перечислила заболевания, которые становятся причиной неутолимого голода

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Если желание поесть возникает совсем скоро после приема пищи – это повод обратиться к врачу, считает диетолог Елена Соломатина. В комментарии для «Вечерней Москвы» эксперт раскрыла некоторые неожиданные причины такого состояния.

Неутолимый аппетит может преследовать вас в связи с гормональными проблемами. Когда гормон насыщения лептин вырабатывается в избытке (как правило, у людей с лишним весом), рецепторы мозга со временем притупляются, они не слышат сигнала, что пора закончить трапезу.

Если есть проблема с инсулином, который связан с уровнем сахара в крови, то у человека повышается аппетит. Эксперт подчеркнула: ожирение препятствует восприятию организмом этого гормона.

Чувство неутолимого аппетита, особенно вкупе с тягой к сладкому, может указывать на развитие раннего диабета.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

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Соломатина рекомендовала для утоления голода добавить в каждый свой прием пищи некрахмалистые и зеленые овощи, продукты, богатые клетчаткой (например, фасоль и хлеб из цельнозерновой муки, несладкие фрукты, ягоды), имеющие низкий гликемический индекс. Не менее важно соблюдать питьевой режим и высыпаться, заключила врач.

Ранее «Рамблер» писал, есть ли разница между родниковой и бутилированной водой.

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